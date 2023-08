C è quella pontina e quella di Gioia Tauro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quella pontina e quella di Gioia Tauro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PIANURA

Significato/Curiosita : C e quella pontina e quella di gioia tauro

Lo stesso argomento in dettaglio: piana di gioia tauro. la piana di gioia tauro, localmente a chjiana, è una pianura alluvionale della calabria, che... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pianura (disambigua). questa voce sull'argomento pianure è solo un abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

