Come un campo coltivabile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come un campo coltivabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AGRICOLO

Significato/Curiosita : Come un campo coltivabile

Resto nella sottostante fascia sudanese. dei 5,76 milioni di ettari coltivabili, 3,64 milioni sono coltivati; i pascoli occupano 16,75 milioni di ettari... Parziale, in italia, con il passare degli anni si sono aggiunte al settore agricolo la forestazione, la floricoltura, l'agriturismo, le fattorie didattiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Come un campo coltivabile : come; campo; coltivabile; come un esperienza che lascia il segno; come dire inquisiti; Che è di aiuto come il verbo avere; Perentorio e deciso come una critica fra; Mammiferi come gli sciacalli; Riducono estremamente il campo visivo del cavallo; campo basso; Ai margini del campo ; Si tira sul campo ; Ritrovamento in campo scientifico; Detto di terreno coltivabile ; Rendere un terreno coltivabile ; Rende coltivabile un terreno imbevuto d acqua; Terreno facilmente coltivabile ;

Cerca altre Definizioni