La cavità che contiene l occhio

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La cavità che contiene l occhio' è 'Orbita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORBITA

Perché la soluzione è Orbita? L'orbita è una struttura ossea che accoglie e protegge l'occhio, garantendo stabilità e supporto durante i movimenti. Questa cavità si trova nel cranio e si sviluppa intorno all'occhio, formando un contenitore robusto. La sua forma e posizione sono fondamentali per la funzionalità visiva e per la protezione da traumi esterni. La composizione dell'orbita include ossa, muscoli, nervi e vasi sanguigni che collaborano per mantenere in posizione e funzionante l'occhio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La cavità che contiene l occhio". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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La cavità che contiene l occhio nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Orbita

Per risolvere la definizione "La cavità che contiene l occhio", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La cavità che contiene l occhio" conferma che la soluzione 'Orbita' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Orbita

O Otranto R Roma B Bologna I Imola T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La cavità che contiene l occhio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Orbita' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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