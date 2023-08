Perdere smalto e freschezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Perdere smalto e freschezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SFIORIRE

Significato/Curiosita : Perdere smalto e freschezza

Un vino è necessario servirlo a una giusta temperatura di servizio. il vino dev'essere fresco ma non ghiacciato. tra 8 e 9 °c, la freschezza accentua... Il 6 agosto 2020. ^ devota fino alla follia. melania lascia firenze per sfiorire in svezia, su lastampa.it, 22 giugno 2019. url consultato il 6 agosto 2020... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

