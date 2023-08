Si usa come solvente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa come solvente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ACETONE

Significato/Curiosita : Si usa come solvente

Impiegato come solvente nella sintesi di antibiotici. in laboratorio si usa come solvente di polarità media, miscibile con acqua e vari solventi organici... Stai cercando il disordine metabolico comunemente chiamato acetone, vedi acetonemia. l'acetone (anche chiamato propanone o dimetilchetone) è il chetone... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si usa come solvente : come; solvente; come un prodotto di tipo domestico e tradizionale; come le parole del saggio; Il considerare l interesse personale come base di ogni motivazione; È impiegato come combustibile e refrigerante; Suonano come chi; solvente affine al benzolo; solvente da manicure; Narcotizzante usato anche come solvente ; Un comune solvente ; Il suo acetato viene usato come solvente ;

