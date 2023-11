La definizione e la soluzione di: Un solvente per coloranti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Un solvente per coloranti

Colore sono detti cromofori. i coloranti in senso lato (detti anche "sostanze coloranti") possono essere distinti in: coloranti propriamente detti: sono più... Il benzene è un composto chimico che a temperatura ambiente e pressione atmosferica si presenta sotto forma di liquido volatile incolore altamente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : solvente per togliere lo smalto; Si usa come solvente ; solvente affine al benzolo; solvente da manicure; S intendono di coloranti ; Argille usate come coloranti ; Base di materie coloranti ; È usata per preparare coloranti ;

Cerca altre Definizioni