La definizione e la soluzione di: Privare del comando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Privare del comando

Britannici di aver disegnato artificialmente i confini del medio oriente con lo scopo di privare la turchia di tutti i giacimenti di petrolio della zona... La repubblica (dal latino: res publica, "cosa pubblica", da intendersi come "stato del popolo") è una forma di governo di uno Stato, appartenente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Privare del comando : privare; comando; privare un animale della pelle; Togliere privare ; privare dell umidità; privare dell intonaco; privare dei peli con la lama; Un sistema di comando per macchine utensili; Segue Avanti in un comando in caserma; Un comando dato al PC con più tasti; comando che si udiva spesso al Car; comando rapido dato al PC senza usare il mouse;

Cerca altre Definizioni