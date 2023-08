Sacchi di pelle per liquidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sacchi di pelle per liquidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OTRI

Significato/Curiosita : Sacchi di pelle per liquidi

Mesoderma. i primi sacchi linfatici a comparire sono i sacchi linfatici giugulari nella giunzione fra vene giugulari e succlavia. dai sacchi linfatici giugulari... Contiene immagini o altri file su otri (en) otri, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en) otri, su peakware.com. portale grecia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Sacchi di pelle per liquidi : sacchi; pelle; liquidi; Tessuto per sacchi ; Il nome dell orsacchi otto di Stewie Griffin; La stoffa di certi orsacchi otti; Leggeri sacchi a spalla; sacchi per liquidi; Piccole escrescenze della pelle ; Scura di pelle ; Borraccia di pelle ; Un eruzione sulla pelle ; Privare un animale della pelle ; Sciolti in dei liquidi ; Zone di raccolta di liquidi sul fondo delle barche; Contenitore stagno sui camion per portare liquidi ; Il cotone che assorbe i liquidi ; Piccolo schermo a cristalli liquidi ;

Cerca altre Definizioni