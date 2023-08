L insieme di animali e vegetali che in una determinata zona vivono naturalmente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L insieme di animali e vegetali che in una determinata zona vivono naturalmente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BIOMA

Significato/Curiosita : L insieme di animali e vegetali che in una determinata zona vivono naturalmente

Di animali, esclusi pesci e altri animali marini. gli animali allevati, per svilupparsi, vivere, crescere e produrre, naturalmente hanno bisogno di nutrirsi... Un bioma è un'ampia porzione di biosfera, individuata e classificata in base al tipo di vegetazione dominante, se terrestre, o alla fauna prevalente,... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

