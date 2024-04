La definizione e la soluzione di 4 lettere: Non ben determinata. VAGA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Piero di Giovanni Bonaccorsi, detto Perino o Perin del Vaga (Firenze, 23 giugno 1501 – Roma, 19 ottobre 1547), è stato un pittore italiano allievo a Firenze di Ridolfo del Ghirlandaio, e a Roma collaboratore di Raffaello. Per Giuliano Briganti, Perino si differenzia «...dai colleghi della cerchia raffaellesca per una fantasia più accesa, per un fare più estroso e bizzarro, per quel suo stile corsivo, deformato entro moduli di un'esasperata eleganza che ben presto si allontana dal raffaellismo più statico e classicheggiante».Perino del Vaga, come Giulio Romano, non si preoccupa di mantenere l'armonia e l'equilibrio lasciato in eredità da ...

vaga f sing

femminile singolare di vago

Voce verbale

vaga

terza persona singolare dell'indicativo presente di vagare seconda persona singolare dell'imperativo di vagare

Sillabazione

và | ga

Etimologia / Derivazione

vedi vagare

Sinonimi

astratta, confusa, elusiva, fuggevole, generica, imprecisa, incerta, indefinibile, indefinita, indeterminata, indistinta, nebulosa, sfuggente, sfumata, poco chiara

(senso figurato) amabile, attraente, attratta, bella, dolce, desiderabile, desiderosa, graziosa, leggiadra, seducente, soave, vogliosa





Contrari

certa, chiara, concreta, decisa, definita, determinata, netta, nitida, positiva, precisa, sicura, solida, tangibile

(senso figurato) brutta, disgustata, nauseata, ripugnante, schifata, scostante, sgradevole, sgraziata, spiacevole