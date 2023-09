La flora e la fauna naturalmente presenti in un area - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La flora e la fauna naturalmente presenti in un area. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BIOMA

Significato/Curiosità : La flora e la fauna naturalmente presenti in un area

Un bioma è una vasta regione geografica caratterizzata da un insieme specifico di condizioni climatiche, tipi di suolo, vegetazione e fauna. Ogni bioma ha un ecosistema distintivo che si è evoluto in risposta alle sue particolari condizioni ambientali. Gli esempi di biomi includono le foreste pluviali tropicali, i deserti, le praterie, le tundre, le savane e le zone temperate. I biomi sono importanti per la conservazione della biodiversità, poiché ospitano una varietà di specie vegetali e animali adattate alle loro specifiche condizioni. Questi ecosistemi forniscono servizi ecosistemici vitali, come la regolazione del clima, la purificazione dell'acqua e la produzione di ossigeno. Tuttavia, molti biomi sono minacciati da cambiamenti climatici, deforestazione, urbanizzazione e altre attività umane. La protezione dei biomi e della loro biodiversità è essenziale per preservare la salute del pianeta e garantire un futuro sostenibile.

