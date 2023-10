L energia determinata da un corpo in movimento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L energia determinata da un corpo in movimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 8 lettere : CINETICA

Significato/Curiosita : L energia determinata da un corpo in movimento

(sull'elettrodinamica dei corpi in movimento), del giugno 1905, ma in quello intitolato l'inerzia di un corpo dipende dal suo contenuto di energia, del settembre dello... (sull'elettrodinamica dei corpi), del giugno 1905, maquello intitolato l'inerzia didipende dal suo contenuto di, del settembre dello... L'energia cinetica è l'energia che un corpo possiede a causa del proprio moto. Per il teorema dell'energia cinetica, l'energia cinetica di un corpo equivale al lavoro necessario ad accelerare il corpo da una velocità nulla alla sua velocità ed è pari al lavoro necessario a rallentare il corpo dalla stessa velocità ad una velocità nulla. L'unità di misura dell'energia cinetica nel sistema internazionale è il joule. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

