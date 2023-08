Una catena per il marmo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una catena per il marmo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ALPI APUANE

Significato/Curiosita : Una catena per il marmo

Marmi la spelonca per sua dimora…» (dante alighieri, divina commedia, inferno xx) il marmo di carrara (per i romani marmor lunensis, "marmo di luni") è un... L'aggettivo "apuane" è legato alla popolazione dei liguri apuani, i quali popolavano una parte dell'appennino ligure e tosco-emiliano e le alpi apuane nell'epoca... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

