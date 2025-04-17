Città svizzera al confine tra Francia e Germania

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Città svizzera al confine tra Francia e Germania' è 'Basilea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BASILEA

Perché la soluzione è Basilea? Basilea è una città svizzera situata al confine tra la Francia e la Germania, conosciuta per il suo ruolo importante nella cultura e nell'economia della regione. Questa località rappresenta un crocevia di lingue e tradizioni, grazie alla sua posizione strategica tra i tre paesi. La città ospita numerosi musei, fiere e istituzioni di ricerca, che contribuiscono a renderla un centro di innovazione e cultura. La sua architettura storica si mescola con moderni edifici, creando un ambiente dinamico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Città svizzera al confine tra Francia e Germania". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Città svizzera al confine tra Francia e Germania nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Basilea

In presenza della definizione "Città svizzera al confine tra Francia e Germania", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Città svizzera al confine tra Francia e Germania" conferma che la soluzione 'Basilea' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Basilea

B Bologna A Ancona S Savona I Imola L Livorno E Empoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Città svizzera al confine tra Francia e Germania" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Basilea' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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