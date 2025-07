Bagna la Francoforte più a est nei cruciverba: la soluzione è Oder

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Bagna la Francoforte più a est' è 'Oder'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ODER

Curiosità e Significato di Oder

Hai risolto il cruciverba con Oder? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Oder.

Perché la soluzione è Oder? Oder è il nome di un fiume che scorre in Germania, attraversando città come Francoforte e proseguendo verso est. La parola significa o in tedesco ed è spesso usata in ambito geografico o come congiunzione. Quando si dice Bagna la Francoforte più a est, si fa riferimento al fiume Oder, che bagna le parti orientali della regione.

Come si scrive la soluzione Oder

Stai cercando la risposta alla definizione "Bagna la Francoforte più a est"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

R Roma

