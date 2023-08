Jacques il compianto presidente al quale successe Sarkozy - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Jacques il compianto presidente al quale successe Sarkozy. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CHIRAC

Significato/Curiosita : Jacques il compianto presidente al quale successe sarkozy

Disambiguazione – "chirac" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi chirac (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento politici francesi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Jacques il compianto presidente al quale successe Sarkozy : jacques; compianto; presidente; quale; successe; sarkozy; Anne Robert jacques economista; Così erano detti i contadini francesi: jacques ; jacques cantautore belga degli Anni 60; jacques il cantautore belga di Ne me quitte pas; Lo è il Frère jacques della filastrocca; Il nome di un compianto Vianello dello spettacolo; Ayrton compianto pilota di Formula 1; Luciano compianto conduttore; Il compianto Buzzanca; Un compianto Charles della canzone; Nilde che fu presidente della Camera; Il capo del governo italiano presidente del; Il nome di battesimo del presidente USA Lincoln; Nome del presidente USA del Watergate; Il Mandela che è stato presidente del Sudafrica; In quale posto; Ama Ernesto nel Don Pasquale ; La torre dalla quale il muezzin dirige la preghiera; Manoscritti liturgici che richiamano la prima parola di un canto pasquale ; Il regista al quale è dedicato il Piccolo Teatro di Milano; successe a Cadorna nel 1917; Il Georgij Maksimilianovic che successe a Stalin; Pompilio: successe a Romolo; successe a Nasser; successe a Marco Aurelio; Carla , moglie di sarkozy ; Gli succedette sarkozy ; _ sarkozy , ex presidente; La Bruni moglie di sarkozy ; Fu Presidente fra Mitterrand e sarkozy ;

