La definizione e la soluzione di: Jacques il primo uomo ad aver raggiunto la cima del Monte Bianco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BALMAT

Significato/Curiosita : Jacques il primo uomo ad aver raggiunto la cima del monte bianco

Di cristalli della valle di chamonix, è stato il primo uomo ad aver raggiunto la cima del monte bianco, insieme a michel gabriel paccard. nacque nella... Jacques Balmat, detto le Mont Blanc (Chamonix, 19 gennaio 1762 – Sixt-Fer-à-Cheval, 1834), contadino, cacciatore e cercatore di cristalli della valle ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

