Grave scarsità di generi alimentari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grave scarsità di generi alimentari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CARESTIA

Significato/Curiosita : Grave scarsita di generi alimentari

Tre stadi di scarsità di cibo: prossimo alla scarsità, scarsità e carestia, ed erano essenziali nella creazione dei conseguenti avvisi di carestie o... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi carestia (disambigua). una carestia è un fenomeno nel quale una larga percentuale della popolazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Grave scarsità di generi alimentari : grave; scarsità; generi; alimentari; grave stato di malnutrizione dei neonati; Nella battaglia navale è meno grave di affondato; Colpito da una grave condizione; Un grave incidente al largo; Azione riprovevole e grave ; Penuria scarsità ; scarsità privazione; scarsità , mancanza; Grave scarsità di viveri; scarsità di luce; Nome generi co dell acquavite di vino ing; Se non è successivo è generi camente altra persona; Uno dei due generi delle piante Balsaminacee; generi camente indumenti da indossare ai piedi; Nome generi co di un gruppo di minerali; Le derrate alimentari in tempi di guerra; Sui menù vengono segnalati quelli alimentari ; Sostanze per gli integratori alimentari ; Adatti a regimi alimentari particolari; Negozio che vende prodotti alimentari e da casa;

Cerca altre Definizioni