La Soluzione ♚ Generi di prima necessità La definizione e la soluzione di 10 lettere: Generi di prima necessità. ALIMENTARI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Generi di prima necessita: Si definisce alimento (dal latino alimentum, da alere, 'nutrire', 'alimentare') ogni sostanza o miscela di sostanze in qualsiasi stato della materia e struttura non lavorata, parzialmente lavorata o lavorata, destinata a essere ingerita, o di cui si prevede ragionevolmente l'ingestione da parte dell'essere umano. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza o miscela, compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro filiera produttiva. Non sono compresi mangimi destinati agli animali, gli animali vivi (eccetto quelli destinati al consumo umano), i vegetali prima della raccolta, ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Si definisce alimento (dal latino alimentum, da alere, 'nutrire', 'alimentare') ogni sostanza o miscela di sostanze in qualsiasi stato della materia e struttura non lavorata, parzialmente lavorata o lavorata, destinata a essere ingerita, o di cui si prevede ragionevolmente l'ingestione da parte dell'essere umano. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza o miscela, compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro filiera produttiva. Non sono compresi mangimi destinati agli animali, gli animali vivi (eccetto quelli destinati al consumo umano), i vegetali prima della raccolta, ... alimentari m e f pl plurale di alimentare tutti i prodotti alimentari possono alterarsi in fretta a causa del caldo e procurare intossicazioni anche gravi

le infezioni alimentari sono sempre possibili, ma in estate il rischio di spiacevoli inconvenienti aumenta parecchio Sostantivo alimentari m pl generi commestibili Sillabazione a | li | men | tà | ri Etimologia / Derivazione vedi alimentare Sinonimi (aggettivo) commestibile, mangiabili, mangerecci

Altre Definizioni con alimentari; generi; prima; necessità; I generi dell erbivendolo; Commercio clandestino di generi tesserati; La prima è quella che conta; La prima linea dei giocatori; Il programma che portò alla prima bomba atomica; Si deve farla di necessità; Bisogno necessità;

La risposta a Generi di prima necessità

ALIMENTARI

