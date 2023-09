Commercio clandestino di generi tesserati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Commercio clandestino di generi tesserati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BORSA NERA

Significato/Curiosita : Commercio clandestino di generi tesserati

Settore arbitrale la sezione di lugo dell'associazione italiana arbitri (a.i.a.) è composta da 64 tesserati. alcuni di essi operano a livello nazionale... Il mercato nero, detto anche borsa nera, è il commercio clandestino di beni di prima necessità, spesso collegato a contingenze belliche, o incentrato sulla... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 settembre 2023

