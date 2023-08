Così si dice un organismo vegetale che si sviluppa fuori dal terreno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così si dice un organismo vegetale che si sviluppa fuori dal terreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EPIGEO

Significato/Curiosita : Cosi si dice un organismo vegetale che si sviluppa fuori dal terreno

Arcuata. che si sviluppa appena al di sopra del substrato, affiorante dal terreno. si dice di solito dei cappello che può essere facilmente staccato dal gambo... Il fungo epigeo è il fungo comune che cresce nei boschi e sui prati. solitamente con fungo s'intende solo il corpo fruttifero o carpoforo che in queste... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

