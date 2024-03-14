Il regno vegetale

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il regno vegetale' è 'Flora'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FLORA

Perché la soluzione è Flora? La flora rappresenta l'insieme delle piante che popolano un determinato ambiente o regione, contribuendo alla biodiversità e all'equilibrio ecologico. Essa comprende alberi, arbusti, erbe e altre forme di vegetazione che si sviluppano spontaneamente o coltivate dall'uomo. La flora svolge ruoli fondamentali come la produzione di ossigeno, il sostentamento di numerosi organismi e il mantenimento della stabilità dei biotopi. La conoscenza della flora è essenziale per la conservazione degli ecosistemi naturali e per le attività umane.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il regno vegetale". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Il regno vegetale nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Flora

Se la definizione "Il regno vegetale" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il regno vegetale" conferma che la soluzione 'Flora' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Flora

F Firenze L Livorno O Otranto R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il regno vegetale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Flora' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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