La definizione e la soluzione di: Si usano per friggere due uova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Ligure); si possono anche semplicemente infarinare e friggere. nella cucina ligure si usano anche per insaporire un altro piatto tipico ligure: la farinata...

La pizza al tegamino (o pizza al padellino) è una specialità culinaria tipica di Torino. Questo tipo di pizza si contraddistingue per la doppia lievitazione dell'impasto e per la cottura al forno all'interno d'una piccola padella o d'un piccolo tegame (ossia una bassa teglia circolare in alluminio oppure in ferro e priva di manici) reso antiaderente mediante un velo d'olio d'oliva.

Nonostante alcuni dibattiti in merito al nome più corretto per designare questa pietanza, i qualificativi al tegamino o al padellino sono parimenti impiegati sia nelle insegne e nei menù delle pizzerie torinesi, sia nel linguaggio comune. La tradizionale pizza napoletana, cotta in forno senza l'uso del tegamino, viene invece localmente denominata pizza al mattone.

Italiano

Sostantivo, forma flessa

tegamini m

plurale di tegamino

Sillabazione

te | ga | mì | ni

Etimologia / Derivazione

vedi tegamino