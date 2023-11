La definizione e la soluzione di: I fiori con i chiodi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Numerosi fiori ciascuna che variano dal cremisi al giallo. i boccioli fiorali vengono raccolti ed essiccati e costituiscono la spezia chiamata chiodi di garofano... Con rivoluzione dei garofani (in portoghese Revolução dos cravos) si intendono gli eventi di rivoluzione popolare partiti dall'incruento colpo di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

