Tribunale della Curia che può annullare matrimoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tribunale della Curia che può annullare matrimoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SACRA ROTA

Significato/Curiosita : Tribunale della curia che puo annullare matrimoni

Viene chiamato tribunale di primo grado. il coniuge che fa partire la causa (chiamato dal diritto "attore") può scegliere il tribunale a cui rivolgersi... Il tribunale della rota romana (in latino: tribunal rotae romanae, noto anche come tribunale della sacra rota) è uno dei tre organismi giudiziari della... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Tribunale della Curia che può annullare matrimoni : tribunale; della; curia; annullare; matrimoni; Città svizzera con il tribunale sportivo del TAS; Si svolgono in tribunale con giudice e imputato; Nel suo palazzo ha sede normalmente il tribunale ; tribunale regionale; Riconosciuta colpevole da un tribunale ; Il Luigi generale italiano della Grande Guerra; I salti in padella di una famosa marca; Città della Florida del parco Disneyworld; Lo sono gli amanti della musica classica; Il capo della polizia in una città; Prelato della curia romana, titolare di una carica onorifica papale; Prelato di curia , titolare di una carica onorifica papale; Dottrina politica che si opponeva al curia lismno; Sono pari nella curia ; Si ricordano coni curia zi; La Sacra può annullare i matrimoni; annullare eliminare; annullare revocare una sentenza; Se scoperti possono annullare le elezioni; annullare togliere; Un matrimoni o a Liverpool ing; Sono apparentate dal matrimoni o dei figli; Anelli matrimoni ali; Quello di matrimoni era detto paraninfo; Abito da matrimoni importanti;

Cerca altre Definizioni