Annullare abrogare

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Annullare abrogare' è 'Abolire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ABOLIRE

Perché la soluzione è Abolire? Abolire significa eliminare o rendere senza effetto qualcosa che prima aveva validità o esistenza. Quando si decide di abolire una legge, una norma o una pratica, si intende rimuoverla completamente, cancellandone ogni effetto legale o sociale. Questa azione può riguardare anche istituzioni o politiche che si ritiene non siano più utili o giuste. La scelta di abolire implica un cambiamento significativo e la volontà di mettere fine a determinate modalità di comportamento o regolamentazioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Annullare abrogare". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Annullare abrogare nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Abolire

In presenza della definizione "Annullare abrogare", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Annullare abrogare" conferma che la soluzione 'Abolire' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Abolire

A Ancona B Bologna O Otranto L Livorno I Imola R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Annullare abrogare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Abolire' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Annullare revocareSopprimereEliminare per leggeAbrogare annullareAnnullare togliereSe scoperti possono annullare le elezioniAnnullare revocare una sentenzaAnnullare eliminare