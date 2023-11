La definizione e la soluzione di: Il tribunale ecclesiastico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il tribunale ecclesiastico

Riferimento. il tribunale ecclesiastico regionale è il tribunale della chiesa cattolica che giudica le cause matrimoniali in prima istanza; alcuni tribunali ecclesiastici... Il Tribunale della Rota Romana (in latino: Tribunal Rotae Romanae, noto anche come Tribunale della Sacra Rota) è uno dei tre organismi giudiziari ...