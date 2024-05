La Soluzione ♚ Organizzatore di matrimoni La soluzione di 14 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : WEDDING PLANNER . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. WEDDINGPLANNER

Significato della soluzione per: Organizzatore di matrimoni L'organizzatore di matrimoni, anche denominato con l'espressione inglese wedding planner, è una figura professionale che presta alle coppie in procinto di sposarsi qualche genere di consulenza rispetto all'organizzazione del giorno delle nozze. Questo genere di attività si è stabilmente affermata negli Stati Uniti d'America e in altre nazioni occidentali.

Altre Definizioni con wedding planner; organizzatore; matrimoni;