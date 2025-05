Annullare il biglietto nei cruciverba: la soluzione è Obliterare

OBLITERARE

Curiosità e Significato di "Obliterare"

Hai risolto il cruciverba con Obliterare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Obliterare.

Obliterare significa convalidare un biglietto, rimuovendone la validità originale. Questo processo è spesso effettuato tramite una macchina obliteratrice, che segna o stampa il biglietto, rendendolo non più utilizzabile per ulteriori viaggi. L’obliterazione è fondamentale nei trasporti pubblici per garantire che i passeggeri abbiano pagato il viaggio.

Annullare togliereIl biglietto della lotteria istantanea e vinciSe scoperti possono annullare le elezioni

Come si scrive la soluzione: Obliterare

Se "Annullare il biglietto" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

O Otranto

B Bologna

L Livorno

I Imola

T Torino

E Empoli

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

