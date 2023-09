Dà un burro per labbra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà un burro per labbra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CACAO

Significato/Curiosita : Da un burro per labbra

Disambiguazione – se stai cercando l'accessorio per le labbra, vedi burrocacao. a questa voce o sezione va aggiunto il template sinottico {{materiale}}... Disambiguazione – "cacao" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cacao (disambigua). il cacao (theobroma cacao l., 1753; dal nahuatl: cacahuatl)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Dà un burro per labbra : burro; labbra; Negozio con burro e formaggi; Nel burro ne e nell abisso; Lo forma il burro sul pane; Dà un burro per le labbra; Fondo di burro ne; Sfiora le labbra del beffardo; Dà un burro per le labbra ; Sfiorati con le labbra ; Vi si poggiano le labbra nella pipa; Assenza totale delle labbra ;

Cerca altre Definizioni