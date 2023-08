Quella alla fiorentina è cotta alla griglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella alla fiorentina è cotta alla griglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BISTECCA

Significato/Curiosita : Quella alla fiorentina e cotta alla griglia

La bistecca alla fiorentina, chiamata anche semplicemente fiorentina, è un taglio di carne di vitellone o di scottona originariamente di razza chianina... Taglio della bistecca: «bistecca alla fiorentina. da beef-steak, parola inglese che vale costola di toro, è derivato il nome della nostra bistecca, la quale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Quella alla fiorentina è cotta alla griglia : quella; alla; fiorentina; cotta; alla; griglia; Fase della luna che precede quella piena; quella di Praga fu soffocata nel 68 dagli URSS; È di Tropea quella rinomata in cucina; quella navale è un gioco da tavolo molto famoso; quella garibaldina era rossa; Di male in peggio cadere dalla alla brace; I denti in fondo alla bocca atti a masticare; Processi diplomatici spesso finalizzati alla pace; Si dice di chi ha buona sorte dalla fortuna; Motto che incita alla determinazione volere è; Nobile famiglia fiorentina analoga ai Medici; Il Salvatore dell omonima casa di moda fiorentina ; Un Daniele che giocò in Milan e fiorentina ; Il Giorgio che ha militato in fiorentina e Livorno; Casa di moda fiorentina ; Brodaglia o minestra stracotta e disgustosa; Materiale derivante dall argilla cotta ; Pianta bianca croccante consumata cruda o cotta ; Tipo di pentola spesso in terracotta o alluminio; Il Tennessee de La gatta sul tetto che scotta ; Di male in peggio cadere dalla alla brace; I denti in fondo alla bocca atti a masticare; Processi diplomatici spesso finalizzati alla pace; Si dice di chi ha buona sorte dalla fortuna; Motto che incita alla determinazione volere è; Crostacei da griglia ta mista; Un formaggio ottimo da griglia re; Un picnic con griglia ta; Un formaggio ottimo alla griglia ; Formaggio ottimo griglia to;

Cerca altre Definizioni