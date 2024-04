La Soluzione ♚ La maschera fiorentina con il codino La definizione e la soluzione di 11 lettere: La maschera fiorentina con il codino. STENTERELLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La maschera fiorentina con il codino: Stenterello è la maschera tradizionale di Firenze. Conosciuto come l'unica maschera del Carnevale e del Teatro fiorentino, secondo le testimonianze di Pellegrino Artusi e Pirro Maria Gabrielli, fu anche l'ultima maschera della commedia dell'arte antica. Sostantivo Significato e Curiosità su: Stenterello è la maschera tradizionale di Firenze. Conosciuto come l'unica maschera del Carnevale e del Teatro fiorentino, secondo le testimonianze di Pellegrino Artusi e Pirro Maria Gabrielli, fu anche l'ultima maschera della commedia dell'arte antica. stenterello ( approfondimento) m sing (pl.: stenterelli) (teatro) maschera tradizionale della commedia fiorentina (per estensione) persona magra, sparuta, gracilissima dai movimenti dinoccolati, alle volte anche persona sciocca Sillabazione sten | te | rèl | lo Pronuncia IPA: /stente'rllo/ Etimologia / Derivazione da stentare Varianti stentarello Altre Definizioni con stenterello; maschera; fiorentina; codino; Maschera fiorentina con il codino; La maschera contro le esalazioni; La maschera più incipriata; Bambina in maschera; Si cucina alla fiorentina; Portavano il codino; Cerca altre soluzioni cruciverba

STENTERELLO

