È gustosa ai ferri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È gustosa ai ferri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BISTECCA

Significato/Curiosita : E gustosa ai ferri

url consultato l'8 agosto 2022. ^ katia ferri, trading in commodity. borse merci nel mondo, negoziazione e stagionalità, le strategie dei big, trading... Taglio della bistecca: «bistecca alla fiorentina. da beef-steak, parola inglese che vale costola di toro, è derivato il nome della nostra bistecca, la quale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : È gustosa ai ferri : gustosa; ferri; Una gustosa bistecca alla griglia; Brodaglia o minestra stracotta e disgustosa ; gustosa pesca a polpa gialla; Una gustosa varietà di pere; È gustosa cotta al cartoccio; Donne che sanno lavorare ai ferri ; Inferri ata da finestre; Si usano per cuocere ai ferri ; Grossi ferri a uncino; Sinonimo di inferri ata;

Cerca altre Definizioni