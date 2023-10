È cotta in un diffuso dolce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È cotta in un diffuso dolce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 5 lettere : PANNA

Posto in frigorifero. si tratta di un dolce di origine piemontese e si presuppone che risalga agli inizi del '900. ad oggi la panna cotta è diffusa in tutta... Postofrigorifero. si tratta didi origine piemontesesi presuppone che risalga agli inizi del '900. ad oggi la pannatutta... La panna, o crema di latte, è un latticino costituito dalla parte grassa del latte, ottenuta per affioramento spontaneo in seguito a decantazione lenta oppure tramite centrifugazione, un processo più veloce ed efficiente. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : È cotta in un diffuso dolce : cotta; diffuso; dolce; Quella cotta è un dolce tremolante; Quella alla fiorentina è cotta alla griglia; Materiale derivante dall argilla cotta ; Pianta bianca croccante consumata cruda o cotta ; cotta al forno senza brodo; Un diffuso sport che deriva dal tennis; Il personal ne ha diffuso l impiego; Lo sharing è un sempre più diffuso tipo di noleggio; diffuso dizionario inglese; Il diffuso dolce romano farcito con panna; Timballo salato o dolce ; dolce sentimento; dolce tristezza; Un dolce candido e friabile; dolce simile al plum cake;

