Principe ignoto della Turandot - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Principe ignoto della Turandot. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CALAF

Del principe ignoto, ma dice anche che non svelerà mai questo nome. la donna subisce molte torture ma continua a tacere, riuscendo a stupire turandot, che... Vendicativa a donna innamorata. ancora l'autore scriveva: «il duetto [tra calaf e turandot] per me dev'essere il clou - ma deve avere dentro a sé qualcosa... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

