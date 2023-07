Ignoto: è nell Altare della Patria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ignoto: è nell Altare della Patria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MILITE

Significato/Curiosita : Ignoto: e nell altare della patria

Vittorio emanuele ii o (mole del) vittoriano, chiamato per sineddoche altare della patria, è un monumento nazionale italiano situato a roma, in piazza venezia... Per il trasporto del milite ignoto caricamento della bara sul treno carro del treno del milite ignoto accoglienza al treno del milite ignoto come riportato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Ignoto: è nell Altare della Patria : ignoto; nell; altare; della; patria; L ignoto a cui si rende onore; Autore ignoto ; Quella del Milite ignoto è a Roma; L ignoto è il più onorato; L ignoto ... in lettere; È esposto nell atrio delle stazioni; La creazione narrata nell a Bibbia; Sfocia nell a Mosella; Liv: è Arwen nei film de Il Signore degli Anell i; La camicia con le asole nell e punte del colletto; Ha l altare ; Antico altare pagano; Le donne all altare ; Un altare della Roma imperiale; La pala da altare tipica delle chiese spagnole; La dea della Terra; La Nilde della politica; Il vino di mele della Normandia; I militari colleghi del don José della Carmen; Ex motoscafi della Marina; Quello della patria è a Roma; Il patria rca del diluvio; La patria dei samurai; L espulsione dalla patria ; La patria delle polis e della democrazia;

Cerca altre Definizioni