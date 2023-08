Permette di utilizzare più prese elettriche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permette di utilizzare più prese elettriche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CIABATTA

Significato/Curiosita : Permette di utilizzare piu prese elettriche

Ha sostituito la cei 23-16/vii, comprende 6 tipi di prese elettriche e 11 tipi di spine elettriche, differenti per forma, dimensione e spaziatura dei... Citazioni di o su ciabatta wikizionario contiene il lemma di dizionario «ciabatta» wikimedia commons contiene immagini o altri file sulla ciabatta portale moda:... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Permette di utilizzare più prese elettriche : permette; utilizzare; prese; elettriche; Sistema del corpo che permette di sentire i suoni; permette uno sguardo ravvicinato; permette al pilota di modificare l assetto delle ali; permette di effettuare rapidi conti al Pc; permette di farsi rappresentare; Sistema pianificato per riutilizzare i materiali in successivi cicli produttivi; utilizzare nuovamente la matita; Puo utilizzare ... il Pal; Impiegare, utilizzare ; utilizzare il cervello; Quello domestico rapprese nta la casa; Come decisioni prese d impulso; Domanda scritta prese ntata a un ente; Il breve filmato che prese nta un prodotto; Sono rapprese ntati all Onu; Reticolato per sostenere linee elettriche ; Un elemento delle cellule fotoelettriche ; Sono sempre di più quelle ibride o elettriche ; Ci sono di elettriche e telluriche; Un unità di misura per cariche elettriche ;

Cerca altre Definizioni