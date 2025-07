Consente di raggiungere le prese elettriche più lontane nei cruciverba: la soluzione è Prolunga

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Consente di raggiungere le prese elettriche più lontane' è 'Prolunga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROLUNGA

Curiosità e Significato di Prolunga

La parola Prolunga è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Prolunga.

Perché la soluzione è Prolunga? Una prolunga è un cavo che permette di collegare un apparecchio elettrico alle prese più lontane, estendendo la portata dell'alimentazione. Utile in casa o in ufficio, consente di posizionare i dispositivi ovunque senza limitazioni. Ideale per rendere più flessibile l'utilizzo degli elettrodomestici e delle luci, facilitando la vita quotidiana e migliorando l'organizzazione degli spazi.

Come si scrive la soluzione Prolunga

La definizione "Consente di raggiungere le prese elettriche più lontane" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

R Roma

O Otranto

L Livorno

U Udine

N Napoli

G Genova

A Ancona

