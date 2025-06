Pantofola aperta nei cruciverba: la soluzione è Ciabatta

CIABATTA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Ciabatta: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ciabatta? Pantofola aperta è un'espressione italiana che indica una scarpa comoda e informale, come le ciabatte. La parola ciabatta si riferisce a una calzatura leggera e aperta, perfetta per rilassarsi in casa o in ambienti informali. È il simbolo della comodità quotidiana, quella scelta quando si desidera sentirsi a proprio agio senza rinunciare alla praticità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si dice di una gara sportiva aperta sia ai professionisti sia ai dilettantiPuò essere aperta o chiusaAlzata è serrata abbassata è apertaAndare all aria apertaCurano i clienti a bocca aperta

C Como

I Imola

A Ancona

B Bologna

A Ancona

T Torino

T Torino

A Ancona

