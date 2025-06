Dispositivo con più prese nei cruciverba: la soluzione è Ciabatta

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Dispositivo con più prese' è 'Ciabatta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIABATTA

Curiosità e Significato di Ciabatta

La soluzione Ciabatta di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ciabatta per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ciabatta? Una ciabatta è un dispositivo elettrico dotato di più prese, ideale per collegare diversi apparecchi contemporaneamente. Perfetta per uffici o case, permette di sfruttare al massimo una singola presa di corrente, evitando ingorghi di cavi e facilitando l’alimentazione di più dispositivi senza ingombro. In sostanza, è un pratico alleato per ogni ambiente domestico o lavorativo, rendendo più semplice gestire l’energia.

Come si scrive la soluzione Ciabatta

Se ti sei imbattuto nella definizione "Dispositivo con più prese", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

I Imola

A Ancona

B Bologna

A Ancona

T Torino

T Torino

A Ancona

