Il dispositivo che riunisce più prese elettriche nei cruciverba: la soluzione è Ciabatta

Home / Soluzioni Cruciverba / Il dispositivo che riunisce più prese elettriche

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il dispositivo che riunisce più prese elettriche' è 'Ciabatta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIABATTA

Curiosità e Significato di "Ciabatta"

Hai risolto il cruciverba con Ciabatta? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Ciabatta.

Perché la soluzione è Ciabatta? La soluzione CIABATTA si riferisce a un dispositivo elettrico che permette di collegare più apparecchi contemporaneamente a una sola presa di corrente, facilitando l'accesso all'energia elettrica in diverse situazioni. Questo termine è comunemente usato per descrivere le multiprese in uso nelle abitazioni e negli uffici.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il pane chiamato come una calzaturaUna pantofola consuntaPermette di utilizzare più prese elettricheIl dispositivo con più preseLa squadra che riunisce i piu forti giocatori di uno sport

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Ciabatta

La definizione "Il dispositivo che riunisce più prese elettriche" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

I Imola

A Ancona

B Bologna

A Ancona

T Torino

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A P O R I P R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PROPRIA" PROPRIA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.