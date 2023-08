Medico specializzato in riabilitazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Medico specializzato in riabilitazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FISIATRA

Significato/Curiosita : Medico specializzato in riabilitazione

Occupa della prevenzione, cura e riabilitazione dei pazienti affetti da patologie o disfunzioni congenite o acquisite in ambito muscolo-scheletrico, neurologico... E riabilitativa è una figura medica della sanità italiana. il termine "fisiatra" con cui a volte per brevità si definisce la figura nasce all'estero nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

