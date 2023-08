Tra gli specialisti della riabilitazione fisica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tra gli specialisti della riabilitazione fisica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FISIATRA

Significato/Curiosita : Tra gli specialisti della riabilitazione fisica

Società italiana di medicina fisica e riabilitazione (simfer), che raccoglie al suo interno i medici specialisti in medicina fisica e riabilitativa italiani... E riabilitativa è una figura medica della sanità italiana. il termine "fisiatra" con cui a volte per brevità si definisce la figura nasce all'estero nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

