Il medico specializzato in malattie renali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il medico specializzato in malattie renali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : NEFROLOGO

Significato/Curiosita : Il medico specializzato in malattie renali

Delle papille renali e forma le colonne renali (del bertin) – che si interpongono tra una piramide e l'altra dirigendosi verso il seno renale – e gli archi... Il nefrologo si occupa anche della gestione medica del trapianto di rene. l'associazione dei nefrologi italiani è la società italiana di nefrologia, associazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

