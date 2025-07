Medico specializzato in ecografia o TAC nei cruciverba: la soluzione è Radiologo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Medico specializzato in ecografia o TAC' è 'Radiologo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RADIOLOGO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Radiologo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Radiologo.

Perché la soluzione è Radiologo? Il radiologo è un medico specializzato nell'uso di tecniche di imaging come ecografie e TAC per diagnosticare malattie e condizioni. Utilizza strumenti avanzati per scansionare il corpo e individuare problemi senza interventi invasivi. La sua esperienza permette di interpretare le immagini e aiutare i medici a scegliere il trattamento più adeguato. È una figura fondamentale nella medicina moderna e nell’assistenza sanitaria.

Non riesci a risolvere la definizione "Medico specializzato in ecografia o TAC"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

R Roma

A Ancona

D Domodossola

I Imola

O Otranto

L Livorno

O Otranto

G Genova

O Otranto

