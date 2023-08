Il Luigi generale italiano della Grande Guerra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Luigi generale italiano della Grande Guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CADORNA

Cercando il pittore, vedi luigi giovanni vitale capello. luigi attilio capello (intra, 14 aprile 1859 – roma, 25 giugno 1941) è stato un generale italiano. durante... Luigi cadorna (pallanza, 4 settembre 1850 – bordighera, 21 dicembre 1928) è stato un generale e politico italiano. figlio del generale raffaele cadorna, divenne... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

