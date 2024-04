La Soluzione ♚ Lo sostituì Diaz La definizione e la soluzione di 7 lettere: Lo sostituì Diaz. CADORNA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Lo sostitui diaz: Luigi Cadorna (Pallanza, 4 settembre 1850 – Bordighera, 21 dicembre 1928) è stato un generale e politico italiano. Figlio del generale Raffaele Cadorna, divenne capo di Stato maggiore generale nel 1914, dopo l'improvvisa morte del generale Alberto Pollio, e diresse le operazioni del Regio Esercito nella prima guerra mondiale dall'entrata dell'Italia nel conflitto, il 24 maggio 1915, fino alla disfatta di Caporetto. Cadorna formò e armò un grande esercito, facendo anche costruire numerosi tracciati per rifornirlo di uomini e mezzi, tra cui la strada Cadorna. Non ebbe però modo di comprenderne appieno tutti i punti di forza e debolezza, e ... Altre Definizioni con cadorna; sostituì; diaz; Il Luigi generale italiano della Grande Guerra; Sostituì Cadorna; La sostituì l IVA nel 1972; Sposò Ximena Diaz; La Diaz di Hollywood iniz; Cerca altre soluzioni cruciverba

CADORNA

