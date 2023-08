Si festeggia il 6 Gennaio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si festeggia il 6 Gennaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : EPIFANIA

Significato/Curiosita : Si festeggia il 6 gennaio

Argomento in dettaglio: giorni festivi nell'artsakh. il natale, come in armenia, si festeggia il 6 gennaio. oltre alle altre ricorrenze religiose, le due festività... Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. l'epifania (nome completo[senza fonte]: epifania del signore), nota anche come teofania nelle tradizioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

