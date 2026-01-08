Vi si appende la calza tra il 5 e il 6 gennaio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vi si appende la calza tra il 5 e il 6 gennaio' è 'Camino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAMINO

Perché la soluzione è Camino? Un elemento presente nelle case durante le festività natalizie, spesso decorato e utilizzato per scaldarsi, si trova in una zona specifica della casa e si collega alle tradizioni di dicembre. Tra le sue funzioni c’è quella di ricevere regali o doni, in particolare tra l’Epifania e l’inizio dell’anno nuovo. È un'apertura che permette il passaggio del fumo e si trova vicino alle pareti.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vi si appende la calza tra il 5 e il 6 gennaio" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi si appende la calza tra il 5 e il 6 gennaio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Per risolvere la definizione "Vi si appende la calza tra il 5 e il 6 gennaio", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi si appende la calza tra il 5 e il 6 gennaio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Camino:

C Como A Ancona M Milano I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi si appende la calza tra il 5 e il 6 gennaio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

