La Soluzione ♚ Si festeggia il 1 gennaio con fuochi d artificio La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CAPODANNO .

Significato della soluzione per: Si festeggia il 1 gennaio con fuochi d artificio Il Capodanno (da "capo d'anno") è una festa osservata nella maggior parte del mondo il 1º gennaio, il primo giorno dell'anno nel moderno calendario gregoriano. Mentre la maggior parte dei calendari solari (come il gregoriano e il giuliano) iniziano l'anno regolarmente in corrispondenza o in prossimità del solstizio d'inverno settentrionale, le culture che osservano un calendario lunisolare o lunare celebrano il loro capodanno (come il capodanno cinese e il capodanno islamico) a meno punti fissi relativi all'anno solare. Italiano: Sostantivo: capodanno ( approfondimento) m . il primo giorno in cui si festeggia l'anno entrante. Sillabazione: ca | po | dàn | no. Pronuncia: IPA: /kapo'danno/ . Etimologia / Derivazione: da capo d'anno, scritto senza spazi, a indicare l'inizio (ovvero il capo) dell'anno entrante . Citazione: Varianti: capo d’anno, Capodanno. Proverbi e modi di dire: Chiara notte di capodanno, dà slancio a un buon anno'.

